Судячи з усього, обладнання перевезли в РФ і застосовували при виробництві безпілотників "Орлан-10".

За останні кілька місяців в Швеції вкрали близько сотні камер спостереження за швидкістю руху на дорогах. Аналогічне обладнання було знайдено в російських саморобних безпілотниках "Орлан-10", розбір яких проводили українські фахівці.

Інформацією про це поділилося місцеве видання Aftonbladet.

За останні 24 години стало відомо про викрадення як мінімум п'яти камер. Три на ділянці траси між містами Хофорс і Фалун, а ще дві — неподалік від Хедемора.

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У сталевих шафах уздовж автомобільних трас Швеції встановлено камери Canon. Аналогічні моделі були виявлені в російських розвідувальних безпілотниках "Орлан-10". Українські фахівці розібрали цей БПЛА і побачили, що в ньому камери прикріплені липучками до сталевих пластин. Тобто вони легко знімаються і можуть використовуватися автономно.

Представники поліції безпеки Швеції (Säpo) заявили, що обізнані про зв'язок між дронами рашистів і крадіжками камер. Однак, як повідомив прес-секретар Фредрік Хультгрен-Фріберг, правоохоронці не будуть розповідати про свою розвідувальну роботу і ділитися подробицями.

Переважна частина крадіжок сталася наприкінці серпня. Тоді поцупили 11 камер контролю швидкості на окружному шляху між містами Тірп і Харгсхамн. А ще 50 вкрали в районі Стокгольма. У вересні злочини продовжилися, особливо в околицях Уппланде. Зникали навіть ті камери, які встановили замість поцуплених. Заміна кожної одиниці обладнання обходиться в 250 тисяч шведських крон (приблизно $21 тисяча).

За словами національного координатора при шведському транспортному управлінні Єви Лундберг, зараз потрібно компенсувати 100 камер і відремонтувати зламані шафи. Дослідження місць злочинів показало, що саме камери були метою злодіїв.

Безпілотники Орлан-10: короткі подробиці

З моменту повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 1311 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Частина з них — це "Орлан-10".

Як повідомляв УНІАН у своєму матеріалі, в цих дронах майже немає російського обладнання. Електроніка — західна або китайська, двигун — японський, зв'язок — німецький, модуль навігації GPS — швейцарський, датчики контролю польоту — американські.

"Він може бути ретранслятором, може вести радіорозвідку, може мати на борту невеликий РЕБ (засіб радіоелектронної боротьби), який буде здійснювати перешкоди в радіоефірі", — описав "Орлан-10" український аеророзвідник.

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