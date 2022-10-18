Генсек Альянсу заявив, що пріоритетнішою зараз є військова підтримка України.

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг пояснив, у чому полягає різниця між заявкою України на вступ в НАТО та ситуацією із Швецією та Фінляндією.

Про це Столтенберг сказав під час дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі у вівторок.

"Я твердо вважаю, що Україна – в іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія. Фінляндія та Швеція вже багато років є партнерами НАТО. В Альянсі є консенсус щодо запрошення їх стати членами. Ми ухвалили таке рішення на саміті в Мадриді", – зазначив генсек Альянсу. Відео дня

Він нагадав, що в Україні там триває війна, і "головним пріоритетом є надання Україні військової допомоги".

"З 2014 року ми перебуваємо в ситуації, коли Росія анексувала Крим і контролює частини Донбасу. Тоді головним фокусом була підтримка України", – додав він.

Вступ України до НАТО

30 вересня президент Володимир Зеленський у відповідь на спробу анексії Росією окупованих територій підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку. Тепер офіційне запрошення приєднатися до Альянсу повинні оформити всі держави-члени.

Як підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, де-факто Україна вже є членом Альянсу, треба оформити це де-юре.

Того ж дня, 30 Вересня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України до НАТО відкриті, але зараз увага зосереджується на оборонній підтримці України у війні, розпочатій проти неї РФ.

2 жовтня президенти 9 країн Центральної та Східної Європи підписали спільну заяву про підтримку членства України в НАТО. Глави держав підкреслили, що підтримують рішення саміту НАТО в Бухаресті 2008 року щодо майбутнього членства України.

Очікується, що обговорення членства України у Північноатлантичному альянсі почнеться в середині жовтня.

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