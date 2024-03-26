Тепер Малюку загрожує моментальне затримання, щойно він з'явиться на території РФ.

Басманний суд Москви ухвалив рішення заочно арештувати голову Служби Безпеки України (СБУ) Василя Малюка у справі про теракт на Кримському мосту.

Як передають росЗМІ, причина арешту полягає в нещодавньому інтерв'ю, де глава СБУ підтвердив причетність української сторони до вибуху на окупованому півострові, а також до вбивства "воєнкора" Владлена Татарського та Іллі Ківи - зрадника України, який утік у РФ.

Тепер Малюку загрожує затримання з моменту появи в РФ. Разом із ним у справі фігурує якийсь громадянин Грузії Олександр Інасарідзе. Його теж заочно арештували за підрив вантажівки на Кримському мосту 2022 року.

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Інтерв'ю Малюка

Напередодні голова СБУ Василь Малюк дав інтерв'ю журналістам. Його запитали про те, чи причетна його служба до ліквідації "таких персонажів як Кива, Царьов, Татарський".

"Питання поставлено за адресою, але жодним чином ми не будемо підтверджувати цього. Але я вам розповім окремі деталі...", - відповів голова СБУ.

Зокрема, він назвав калібр зброї, з якої в Підмосков'ї застрелили зрадника Іллю Киву, і розповів уже відомі деталі замахів на письменника Захара Прилєпіна, який закликав знищувати українців, і вибуху, внаслідок якого загинув пропагандист Владлен Татарський.

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