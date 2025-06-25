За словами прем'єр-міністра Британії, саме Росія має заплатити ціну за війну, яку розпочала проти України.

Велика Британія пообіцяла посилити протиповітряну оборону України сотнями ракет, адже прем'єр-міністр країни Кір Стармер хоче підтримати Київ на саміті НАТО, який відбудеться цього тижня. Про це пише Politico.

Новий пакет, який міститиме 350 ракет протиповітряної оборони ASRAAM, буде оплачено коштом 70 мільйонів фунтів стерлінгів, які отримані від відсотків за конфісковані російські активи, заявили в британському уряді.

"Росія, а не Україна, повинна заплатити ціну за варварську і незаконну війну Путіна, тому цілком справедливо, що ми використовуємо кошти, отримані від конфіскованих російських активів, щоб забезпечити Україну необхідною протиповітряною обороною", - наголосив Стармер.

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За його словами, підтримка Британії "ніколи не похитнеться", а також він закликав російського диктатора Володимира Путіна повернутися за стіл переговорів.

У Politico нагадали, що президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч НАТО в Гаагу після того, як побачився з королем Чарльзом та Стармером у Лондоні. Монарх та прем'єр-міністр країни публічно підтримали українського президента тоді, коли конфлікт на Близькому Сході може затьмарити війну в Україні.

Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що "в інтересах Путіна" привернути увагу світу до конфлікту між Ізраїлем та Іраном, і що "надзвичайно важливо, щоб ми продовжували зосереджуватися на Україні".

Він додав, що захист України буде залишатися двопартійним питанням у Великій Британії та користується сильною підтримкою громадськості.

Велика Британія і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає мільярди на зброю від Великої Британії. За його словами, 11 червня український уряд ухвалив рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 2,2 млрд доларів) від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї.

"За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога", - запевнив політик.

Прем'єр-міністр додав, що цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Йдеться про 350 млн фунтів стерлінгів, завдяки чому Україна отримає 100 тисяч безпілотників вже у 2025 році.

Також повідомлялось, що Зеленський та Стармер уклали угоду про спільне військове виробництво. Така угода надасть Великій Британії доступ до українських технологічних розробок, завдяки чому британські оборонні компанії зможуть масштабувати виробництво військової техніки. Своєю чергою Україна отримає більше безпілотників для застосування на фронті.

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