Комплекси ЗРК та ракети: Україна отримає мільярди на зброю від Великої Британії

За ці кошти придбають комплекси ЗРК Rapid Ranger та легкі багатоцільові ракети Marlet.

Уряд України сьогодні, 11 червня, ухвалив рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 2,2 млрд доларів) від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

"За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога", - сказав він.

Шмигаль додав, що цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Мова йде про 350 млн фунтів стерлінгів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року.

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"Вдячні нашим британським партнерам за цю надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир", - зазначив очільник уряду.

Військова допомога Україні - інші новини

У червні стало відомо, що Канада надасть Україні військову допомогу на суму понад 35 мільйонів канадських доларів (близько 25,5 мільйона доларів США).

30 мільйонів доларів з цієї суми буде спрямовано на броньовані машини Coyote та Bison, а також нове обладнання та боєприпаси, поставлені канадськими компаніями. Решта 5 мільйонів підуть на комплекти радіоелектронної боротьби.

Також на початку червня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про виділення нового пакету військової допомоги на загальну суму в 400 млн євро. Пакет зокрема включає військові кораблі, катери та морські безпілотники.

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