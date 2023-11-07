"Флорида" може нести до 154 ракет "Томагавк" або до 66 командос "Морських котиків".

Пентагон розгорнув атомний ударний підводний човен USS "Флорида" в районі Перської затоки, з метою продемонструвати силу для стримування Ірану. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представників Міноборони США.

Незважаючи на те, що "Флорида" оснащена ядерним двигуном, вона не має ядерної зброї. Це один з чотирьох підводних човнів ВМС США, переобладнаних з ядерних ракет морського базування на наземну атакуючу зброю і коммандос "Томагавк".

"Флорида" може нести до 154 ракет "Томагавк" або до 66 командос "Морських котиків", які можуть таємно покинути судно через передні носові відсіки.

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Прибуття "Флориди" свідчить про зусилля Міністерства оборони відмовити Іран від здійснення, як він каже, проксі-атак на Ізраїль або нових атак на американські сили в Іраку та Сирії.

Його розгортання в Перській затоці стало щонайменше другим цього року. У квітні Військово-морські сили опублікували фотографію "Флориди", яка проходить через Суецький канал на шляху до Червоного моря після розгортання в Середземному морі.

США посилюють військову присутність на Близькому Сході

Раніше Центральне командування США опублікувало інформацію про підводний човен "класу "Огайо" в регіоні, не уточнюючи, чи мав він ядерні балістичні ракети.

Перед цим міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити авіаносець USS Gerald R Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та кілька есмінців у Східне Середземномор'я. Згодом США оголосили про відправку другої авіаносної групи на чолі з USS Dwight D. Eisenhower.

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