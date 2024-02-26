До цього Тамаш Шуйок обіймав посаду голови Конституційного суду країни.

Парламент Угорщини обрав новим президентом країни голову Конституційного суду Тамаша Шуйока. Він є поплічником прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес". Про це у соцмережі Х повідомив представник уряду Угорщини Золтан Ковач.

"Сьогодні парламент Угорщини обрав Тамаша Шуйока наступним президентом Угорщини. Вітаємо, пане президенте! Хай Бог благословляє вашу працю!" - написав Ковач.

За інформацією угорських ЗМІ, за призначення Шуйока президентом висловилися 134 депутати угорського парламенту, п'ять проголосували "проти". Тих, хто втримався, не було.

Відео дня

Шуйок уже склав присягу. Новий президент Угорщини вступить на посаду за вісім днів - 5 березня. До цього тимчасово обов'язки президента виконуватиме спікер Ласло Кевер.

Хто такий Тамаш Шуйок

Тамаш Шуйок - угорський державний і політичний діяч. Народився 24 березня 1956 року. 22 листопада 2016 року парламент обрав Шуйока головою Конституційного суду. Цю посаду він обіймав до сьогоднішнього дня.

Після відставки Каталін Новак з посади президента Угорщини 22 лютого 2024 року лідер правлячої фракції Фідес-KDNP Мате Кочіш оголосив, що правлячі партії висунуть Шуйока кандидатом на посаду глави держави.

Останні новини Угорщини

У понеділок, 26 лютого, Угорщина схвалила вступ Швеції до НАТО. Відповідне рішення ухвалив парламент країни. "За" проголосували 188 угорських депутатів, "проти" - 6. Втім, щоб закон набрав чинності, ще потрібен підпис президента Угорщини.

До цього Угорщина залишалася останньою з країн-членів НАТО, яка не схвалила рішення про вступ Швеції в Альянс.

Вас також можуть зацікавити новини: