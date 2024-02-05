Напередодні засідання представники "Фідес" заявили, що не братимуть участі у позачерговому засіданні.

Депутати правлячої партії Угорщини "Фідес - Угорський громадянський союз" не прийшли на позачергове засідання парламенту, на якому мало відбутися голосування по заявці Швеції про приєднання до НАТО. Про це повідомляє місцеве видання HVG.

Засідання, скликане угорською опозицією, також бойкотували депутати Християнсько-демократичної народної партії (ХДНП) - молодшого союзника "Фідес". Всього на засідання прийшов 51 депутат, 148 були відсутні.

Reuters пише , що посол США в Будапешті разом з послами деяких інших союзників по НАТО, включаючи Данію і Польщу, відвідав угорський парламент в понеділок.

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"Вкрай неприємно, що до сьогоднішнього дня вони ("Фідес") блокували вступ Швеції до НАТО", - заявив парламенту депутат від опозиційної партії Lmp Мате Канас-Надь.

Депутат від опозиційної "Демократичної коаліції" Аньєс Вадаї заявила, що Орбан хоче надати підтримку російському президенту Путіну, тим самим порушуючи єдність НАТО.

"Посли не зробили жодних зауважень перед входом до парламенту, але, як очікується, прокоментують ситуацію після засідання", - пише видання.

Напередодні засідання представники "Фідес" заявили, що не братимуть участі у позачерговому засіданні. Лідер парламентської групи "Фідес" Мате Кочіш сказав, що ратифікація може відбутися на початку весняної сесії, яка стартує в кінці лютого, а також після візиту шведського прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона в Будапешт.

"Якщо це важливе питання для шведів, то, очевидно, прем'єр-міністр Швеції приїде в Будапешт", - заявила "Фідес".

Вступ Швеції до НАТО

Угорщина В даний час є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до Альянсу. У той же час в країні раніше неодноразово запевняли Шведських чиновників, що Угорщина не буде останньою в Альянсі, яка схвалила пропозицію Швеції.

Якщо ви хочете вступити в НАТО, приходьте і поговоріть зі мною - це останнє послання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана своєму шведському колезі.

25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поставив свій підпис під рішенням турецького парламенту про ратифікацію членства Швеції в НАТО.

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