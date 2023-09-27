Політик заявив, що не в інтересах Польщі скорочувати підтримку України.

Напередодні виборів екс-прем'єр країни і лідер польської опозиції Дональд Туск закликав збільшити військову допомогу Києву.

Він підкреслив, що Варшава повинна неухильно підтримувати Україну у війні проти російських окупантів. "У національних інтересах Польщі - перемога України. Це вплине і на економіку і на питання з біженцями. Польська держава не повинна зрушуватися в цьому питанні, військова підтримка України не повинна піддаватися сумніву", - підкреслив політик, передає Телеграм-канал Bild.

Нагадаємо, раніше політичний опонент Туска і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава скорочує військову підтримку України, проте пізніше повернув свої слова назад.

Відео дня

Вибори в Польщі

15 жовтня в країні пройдуть парламентські вибори. За оцінками аналітиків, підсумки голосування можуть призвести до зміни уряду і позбавити лідерства партію "Право і справедливість", якій доведеться формувати коаліцію з іншими політсилами.

Перед виборами правляча партія серйозно загострила свою риторику, намагаючись отримати голоси виборців, особливо фермерів, яким у всьому йде на поступки. За короткий проміжок часу Варшава встигла зіпсувати відносини з Києвом, потім з Берліном і Єврокомісією.

Вас також можуть зацікавити новини: