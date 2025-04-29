Трамп сказав, що у свій перший термін йому довелося "керувати країною і виживати", а тепер він може "керувати країною і світом".

Президент США Дональд Трамп не відкидає можливості балотуватися на третій термін, однак водночас визнав, що такий крок зруйнує демократичні підвалини. Про це пише The Times, посилаючись на інтерв'ю Трампа виданню The Atlantic.

22-га поправка до конституції Сполучених Штатів обмежує термін повноважень президента двома чотирирічними термінами, але, як повідомляється, команда Трампа вивчає способи обійти цю норму. У бесіді з журналістами Трамп сказав, що багато його прихильників хочуть, щоб він залишався в Білому домі і після 2028 року.

"Це було б великим потрясінням, чи не так? Ну, можливо, я просто намагаюся викликати потрясіння. Це не те, до чого я прагну. І я думаю, що це було б дуже важко зробити", - сказав він.

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Трамп також заперечив, що просив Міністерство юстиції розглянути можливість його перебування на посаді, але не сказав, що не робитиме цього в майбутньому.

Одна з ідей, висунутих прихильниками Трампа, полягає в тому, щоб кандидатом у віцепрезиденти став лояліст, можливо, нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс. Трамп керуватиме країною за лаштунками або, у більш імовірному сценарії, обраний президент піде у відставку і Трамп знову повернеться в Білий дім.

Водночас вік Трампа і той факт, що Венс має наміри посісти вищу посаду, говорять про те, що шлях до третього терміну може бути проблематичним, зазначаэ The Times.

В інтерв'ю Трамп також відповів, у чому різниця між його першим і другим термінами.

"У перший раз мені потрібно було робити дві речі - керувати країною і виживати. У мене були всі ці криворукі хлопці... А вдруге я керую країною і світом", - заявив він.

Тим часом конгресмени готують Трампу імпічмент

Раніше член Палати представників США від Техасу Ел Грін заявив, що в найближчі 30 днів висуне статті імпічменту проти американського президента Дональда Трампа. За його словами, нинішній глава Білого дому "не заслуговує обіймати свою посаду".

А 28 квітня Конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа. Конгресмен уточнив, що подав сім статей про імпічмент Трампу, звинувативши його в різних серйозних порушеннях. Зокрема, Танедар звинуватив Трампа в незаконному скороченні фінансування деяких урядових відомств через Департамент ефективності уряду (DOGE), без дозволу Конгресу.

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