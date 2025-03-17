Результати дослідження демонструють важливість економічних зв'язків між Європою та США.

Торговельне протистояння між Сполученими Штатами Америки та Європою може поставити під ризик комерційні відносини, загальний обсяг яких сягає близько 9,5 трлн доларів щорічно. Ця цифра включає в себе рекордні 2 трлн дол. торгівлі товарами і послугами між Європою і США, а також 7,5 трлн дол. сукупного обсягу торгівлі компаній.

Згідно звіту Американської торговельної палати в ЄС (AmCham EU), торгівля товарами між Європою та США становить 1,3 трильйона доларів. При цьому торгівля товарами між Євросоюзом та США становить 976 мільярдів дол. Експорт послуг із США до ЄС дорівнює 275 млрд дол.

Коментуючи результати дослідження, виконавчий директор AmCham EU Мальте Лохан наголосив на необхідності захисту трансатлантичних економічних зв'язків.

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"Результати дослідження демонструють важливість економічних зв'язків між Європою та США і ризик того, що ці відносини можуть погіршитися. Для компаній з обох сторін трансатлантична економіка - це більше, ніж просто джерело прибутку. Це спільна геоекономічна база, яка дає їм перевагу у світі жорсткої конкуренції", - зазначив він.

За його словами, лідери по обидва боки Атлантики "зараз мають вікно можливостей".

"Замість того, щоб вступати в сварку, яка тільки шкодить двом економікам. Вони повинні сісти за стіл переговорів, щоб з'ясувати, як виглядає позитивна угода для трансатлантичної економіки. Цифри показують, що це в інтересах обох сторін", - додав Лохан.

Мита Трампа проти ЄС - останні новини

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита на імпорт з ЄС у розмірі 25%. Очільник Білого дому розкритикував блок так заявив, що він "був створений для того, щоб нашкодити Сполученим Штатам".

12 березня Євросоюз у свою чергу оголосив про мита на американські товари в розмірі 28,33 мільярда доларів. Ця сума "відповідає економічному масштабу" мит, введених президентом США Дональдом Трампом.

Новим витком ескалації в торговельній війні між США і Європейським союзом стала погроза президента Дональда Трампа ввести 200%-ві мита на європейське вино, шампанське та інші алкогольні напої.

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