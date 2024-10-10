Вона систематично намагається виправдати напад на Україну.

Німеччина заборонила відомим проросійським активістам Олені Колбасніковій та Максу Шлунду в'їжджати на територію Європейського Союзу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила сама Колбаснікова, яка активно підтримує війну проти України та вже поставала перед судом за це. За її словами, їхні посвідки на проживання у ФРН анульовано. Термін заборони на в'їзд - 20 років.

Росіянка також опублікувала уривок листа від міської адміністрації Кельна. За її словами, вони мають залишити територію Євросоюзу протягом 30 днів, інакше їх депортують до Росії. "Каральні заходи влади Німеччини проти мене і мого чоловіка є абсолютним порушенням демократії. Це... тільки підкреслює безумство нинішнього уряду Німеччини, Європи та США", - написала вона.

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Що відомо про Колбаснікову

Скандальна активістка організовувала проросійські акції у Німеччині, поширюючи пропаганду та запевняючи, що Росія не веде війну, а хоче "закінчити" її.

Навесні минулого року ЗМІ повідомили про обшуки подружжя у справі щодо допомоги російській окупаційній армії. За їхніми даними, Колбаснікова та Шлунд зібрали гроші та купили одній з російських дівізій засоби зв'язку.

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