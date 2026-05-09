Путін висловився щодо планів Вірменії приєднатися до ЄС, заговорив про референдум

Єревану варто "визначитися якомога раніше" щодо участі в ЄС чи ЄАЕС, заявляє диктатор.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що плани Вірменії приєднатися до Європейського Союзу вимагають "особливого розгляду".

Заяви кремлівського правителя цитує пропагандистське агентство ТАСС. Путін стверджує, що Росія нібито підтримає все, що вигідно вірменському народу.

При цьому він вважає, що Вірменії слід провести референдум щодо участі в Європейському Союзі або в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС). Путін каже, що в рамках ЄАЕС Вірменія отримує значні переваги.

Окремо він заявив, що Єревану варто "визначитися якомога раніше" щодо питання участі в ЄС або ЄАЕС. За словами диктатора, тоді "можливий шлях інтелігентного "розлучення"".

Вірменія і Росія

На початку квітня стало відомо, що Вірменія поставила Росії ультиматум: країна вийде з ОДКБ, а також з Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), якщо Москва підвищить ціни на газ для Єревана.

Крім того, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян не приїхав до Росії для участі в путінському параді 9 травня. Політик зазначив, що повідомив про це Путіну заздалегідь. Причиною своєї відсутності Пашинян назвав передвиборчу кампанію.

Не сподобався Росії й візит до Вірменії українського президента Володимира Зеленського. Москва звинуватила Єреван у наданні йому "трибуни" і викликала посла Вірменії. У Росії вважають позицію вірменської влади такою, що не відповідає "партнерському характеру російсько-вірменських відносин".

