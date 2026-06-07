На тлі виборів Пашинян зробив заяву про відносини з РФ

Вірменський прем'єр вважає, що певні сили прагнуть посварити дві країни.

У відносинах Вірменії з РФ немає жодної напруженості. Прое це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після голосування на парламентських виборах, які проходять сьогодні.

"Я не бачу напруженості, це штучна напруженість. Наші відносини з Росією є інституційними та базуються на взаємній повазі", – сказав прем’єр-міністр на брифінгу.

За його словами, напруженість у відносинах двох країн намагаються створити "деякі сили", але у Вірменії з РФ "дуже тісні стосунки", які не вийде так просто зіпсувати.

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Відносини РФ та Вірменії

Як писав УНІАН, останніми роками відносини між Росією та Вірменією помітно погіршилися після того, як Москва не допомогла Єревану у конфлікті з Азербайджаном попри прямий військовий союз. Через це Вірменія почала активно зближуватися з ЄС, що викликало роздратування в Москві.

Володимир Путін кілька разів пригрозив Вірменії "українським сценарієм", заявивши, що країна має визначитися між євроінтеграцією та членством у Євразійському союзі. Російське керівництво також попередило про можливі серйозні економічні наслідки для Вірменії у разі подальшого зближення із Заходом.

Паралельно Кремль посилив економічний тиск на Єреван через низку торговельних обмежень. Російські контролюючі органи почали послідовно блокувати імпорт вірменської продукції, посилаючись на санітарні та фітосанітарні порушення. Під обмеження потрапили квіти, мінеральна вода, коньяк і вино, а також широкий перелік фруктів, овочів і рибної продукції. Особливо болючими ці заходи є через високу залежність багатьох вірменських виробників від російського ринку збуту.

Додатковим елементом тиску стали натяки Москви на можливий перегляд пільгових умов постачання російського газу та інших стратегічних ресурсів. З огляду на значну залежність Вірменії від російських енергоносіїв і торгівлі з РФ, такі сигнали сприймаються в Єревані як спроба економічного шантажу.

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