На щастя, внаслідок атаки безпілотника ніхто не постраждав.

Ліванський безпілотник атакував приватну резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Кесарії. Про це повідомила канцелярія Нетаньяху, пише The Times of Israel.

У пресслужбі Нетаньягу підтверлили, що інформація про атаку на будинок є правдивою. Раніше про це написало видання Walla з посиланням на очевидців. Сусіди Нетаньягу чули сильний вибух.

Прем'єра і його дружини Сари у момент атаки вдома не було, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Як пише Euronews з посиланням на заяву уряду, повідомляє, що це був дрон ліванського угрупування "Хезболла".

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Як повідомляв УНІАН, Ізраїль ліквідував нового ватажка "Хезболли". За інформацією місцевих ЗМІ, Хашим Сафі ад-Дін був ліквідований внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту 4 жовтня.

Сафі ад-Дін очолив "Хезболлу" кілька днів тому, після ліквідації Хасана Насралли, який керував цим угрупованням більше 30 років.

Також мі писали, що екс-президент США, нинішній кандидат на посаду глави Білого дому Дональд Трамп висловився за атаку по ядерних об'єктах Ірану. Він, зокрема, розкритикував чинного главу держави Джо Байдена, який закликав Ізраїль до стриманості.

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