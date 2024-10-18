Ях'я Сінвар очолював угруповання близько двох місяців, хоча і до того був одним з головних його керівників.

Угруповання ХАМАС підтвердило ліквідацію їхнього лідера Ях'ї Сінвара внаслідок ізраїльської атаки. Про це повідомляє катарська телекомпанія Al Jazeera.

Як заявив очільник угруповання ХАМАС в Газі Халіл Хайя, Сінвар "пожертвував своїм життям заради нашого звільнення". Хайя додав, що "мученицька смерть" Сінвара та лідерів, які йому передували, "лише посилять силу та стійкість нашого руху".

"Окупаційні в’язні (викрадені рік тому заручники – УНІАН) не повернуться, якщо не припиниться агресія проти Гази, не буде повного виходу з [Гази], і наші в’язні не будуть звільнені з в’язниць. ХАМАС діятиме до створення палестинської держави на всій палестинській землі зі столицею в Єрусалимі", – сказав Хайя.

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Ліквідація Ях'ї Сінвара в Газі

Як писав УНІАН, напередодні Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію нового лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара під час операції в Газі. На той час Ізраїль не був упевнений, що серед трьох високопоставлених лідерів угруповання, ліквідоних в ході атаки, був саме Сінвар.

Варто зазначити, що Ях’я Сінвар очолював ХАМАС лише близько двох місяців. Кілька років він був очільником сил ХАМАС в секторі Газа, а в серпні 2024, коли в Ірані був ліквідований політичний лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія, Сінвар зайняв його місцев, ставши лідером усієї організації. Сінвара називають головним організатором вторгнення ХАМАС в Газу у жовтні 2023 року.

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