Трамп розкритикував Байдена, який закликав Ізраїль до стриманості.

Ізраїлю варто завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану у відповідь на іранський ракетний напад цього тижня. Про це заявив колишній президент США Дональд Трамп, слова якого наводить CNN.

Напередодні президент США Джо Байден висловив сподівання, що Ізраїль продемонструє зважений підхід і не вдастся до радикальних дій у відповідь на іранську атаку. Зокрема Байден застерігав від ударів по іранській нафтовій інфраструктурі. При цьому джерела CNN у Вашингтоні кажуть, що Ізраїль не давав гарантій, що утримається від ударів по ядерних об’єктах Ірану.

У характерній для себе вкрай сумбурній манері Трамп прокоментував ці заяві наступним чином:

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"Вони запитали [Байдена]: "Що ви думаєте про Іран? Ви б ударили по Ірану?". І він сказав: "Тільки б вони не вдарили по ядерному обладнанню". Адже це те, що ви хочете вдарити, вірно? Я сказав: "По-моєму, він помилився. Хіба це не те, по чому ви маєте вдарити?" – сказав Трамп.

Ситуація на Близькому Сході: останні новини

Як писав УНІАН, верховний лідер Ірану закликав Близький Схід повстати проти Ізраїлю. Це був його перший за останні 5 років публічний виступ, і в ньому був згаданий нещодавній удар по Ізраїлю.

Також ми розповідали, що Іран попросив Росію про допомогу в очікуванні ізраїльського удару. Іран цікавили можливості російської космічної розвідки.

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