Коли сирійський режим валився на очах, Путін змусив Асада два дні чекати на аудієнцію.

В останні дні існування режиму Башара Асада в Сирії російський диктатор Володимир Путін ігнорував його благання про допомогу. Про це пише Bild із посиланням на колишнього керівника сирійських ЗМІ Камеля Сакра.

27 листопада угруповання Хайят Тахрір аш-Шам розпочало свій наступ на Алеппо. Башар Асад одразу ж полетів до Москви, щоб зустрітися з Путіним і попросити військової підтримки. Але, за словами Сакра, російський диктатор змусив того чекати цілих два дні, перш ніж зустрітися у готелі Four Seasons у Москві. Причому у день зустрічі її час переносили тричі, а сама розмова двох диктаторів тривала лише годину.

Путін також дав Асаду зрозуміти, що не хоче робити офіційних заяв про цю зустріч, аби якомога менше мати відношення до подій у Сирії.

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За словами колишнього керівника сирійських ЗМІ, Асад мав дуже конкретне прохання до Путіна: щоб він особисто подбав про авіаційну підтримку іранських сил, які б могли втрутитися у ситуацію. Однак це прохання так і залишилося без відповіді.

30 листопада Асад повернувся до Сирії, того ж дня впало стратегічно важливе місто Алеппо. В наступні дні фронт посипався, і вже 8 грудня повстанці контролювали столицю Дамаск.

Хоча міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відвідав Асада в Дамаску 1 грудня, військової підтримки від Ірану теж не було. Іранські бойовики були виведені із Сирії ще за кілька місяців до того.

Камель Сакр каже, що Путін остаточно припинив відповідати на дзвінки Асада ще 5 грудня. Тоді сирійський диктатор зрозумів, що це кінець його правління.

Ситуація довкола Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, російські кораблі не можуть потрапити у сирійський порт Тартус, де знаходиться їхня військово-морська база. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, нова сирійська влада просто не надає росіянам відповідного дозволу.

Також ми розповідали, що США пом'якшили санкції проти Сирії після вигнання Асада, але лише тимчасово. У Вашингтоні обіцяють подивитися, як поводитиметься нова влада країни.

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