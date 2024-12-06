Москва обмежилася мінімальною підтримкою, незважаючи на активні дії повстанців.

Режим сирійського диктатора Башара Асада може не витримати наступу повстанців, якщо Росія не надасть швидкої і значної військової підтримки, вважає молодший науковий співробітник британського аналітичного центру Chatham House Ніл Куільям.

"Дуже сумнівно, що режим зможе вижити без швидкого великомасштабного розгортання російських військ. У міру того як HTS (Hayat Tahrir al-Sham) та інші сили наступають на Дамаск, перспектива такого розвитку подій починає здаватися вельми примарною", - сказав Ніл Куільям в інтерв'ю CNN.

На його думку, режим може чинити більший опір у Дамаску, ніж в Алеппо і Хамі, але "наразі імпульс перебуває на боці HTS та інших бойових груп - усі вони дуже вмотивовані і мають намір усунути Асада від влади".

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Росія завдала авіаударів по оплоту повстанців Ідлібу і, після того як він перейшов під контроль повстанців, по місту Алеппо. Куільям вказує, що Росія досі демонструвала "мінімальну" підтримку Асаду, який перебуває при владі. Він зазначив:

"Дивно, що втручання Росії досі було мінімальним, з огляду на масштаб її попереднього розгортання 2015 року, коли режим Асада востаннє мав такий вигляд, наче його ось-ось зметуть".

Оскільки російські збройні сили "перевантажені" війною в Україні, аналітик вважає, що у Москви "немає можливості прийти на допомогу режиму Асада цього разу".

Наступ повстанців у Сирії - останні новини

Після захоплення Хами сирійські повстанці продовжили свій сенсаційно успішний наступ і впритул підійшли до міста Хомс. Його захоплення розріже навпіл контрольовану урядом територію Сирії, повідомляє Reuters.

Окрім успішного наступу, який у західній частині Сирії ведуть сили угруповання Хайат Тахрір аш-Шам, свої здобутки мають і курди, що захопили значні пустельні простори в центрально-східній частині країни, включно з важливим містом Дейр-ез-Зор. Також починаються локальні повстання проти уряду Башара Асада на півдні Сирії.

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