За словами держсекретаря, це належить визначити на переговорах.

Питання забезпечення безпеки України на довгострокову перспективу можна вирішувати тільки в майбутньому, після можливого виходу сторін на домовленості про припинення вогню. З такою заявою виступив держсекретар США Марко Рубіо на пресконференції за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Групи семи в канадській провінції Квебек.

"Ну, це належить визначити на переговорах", - сказав він.

Рубіо відповідав на прохання пояснити, який вигляд можуть мати "потужні та такі, що викликають довіру, безпекові домовленості", які б давали змогу Україні стримувати можливі оновлені акти агресії РФ і захищатися від них. За розробку таких домовленостей висловилася на нинішньому засіданні в Канаді "Велика сімка".

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"Розділіть два аспекти: припинення вогню, умови для того, щоб усі припинили один в одного стріляти, і потім перехід за стіл перемовин, щоб остаточно покласти край війні", - зазначив Рубіо, додавши:

"У рамках цього другого етапу, зрозуміло, у кожної країни світу є право на безпеку, право захищатися, охороняти свою територію. Це має стати частиною такої розмови".

Війна в Україні - гарантії безпеки

Велика Британія і Франція намагаються розробити план із забезпечення гарантій безпеки для України, в той час як Москва вимагає, щоб військові сили Києва були значно скорочені в рамках будь-якого врегулювання.

Міністри оборони Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі провели в середу переговори в Парижі, щоб скоординувати підтримку України на тлі американського відступу.

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