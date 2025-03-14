Раніше таке ж формулювання використав спікер Кремля Дмитро Пєсков.

У Білому домі налаштовані "обережно оптимістично" щодо перспектив досягнення миру в Україні. Про це на прес-конференції в Канаді заявив держсекретар США Марко Рубіо.

За його словами, спецпосланець президента США Стів Віткофф вчора провів "дуже позитивну і конструктивну" зустріч із Володимиром Путіним. Тож вже цими вихідними команда Трампа планує зібратися, щоб детальніше вивчити російську позицію. Після цього, за словами Рубіо, президент США ухвалить рішення щодо подальших кроків.

"Можна бути обережно оптимістичними, але водночас ми усвідомлюємо, що ситуація складна і непроста. Це нелегкий шлях, але ми наблизилися ще на кілька кроків до припинення війни та встановлення миру. Втім, попереду ще багато роботи", – заявив Рубіо.

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Він наголосив, що питання не лише в тому, чого хоче Росія: рішення мають бути прийнятними й для України. Втім, на думку Рубіо, цей тиждень "приніс позитивний прогрес".

Реакція Росії на ідею тимчасового перемир’я

Як писав УНІАН, на початку тижня Україна та США висунули пропозицію про 30-денне перемир’я на фронті, як перший крок до закінчення війни. Реакція Росії на цю пропозицію була нервовою та неоднозначною.

Спочатку помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Росія не хоче укладення тимчасового перемир'я в Україні. За його словами, Москва "зацікавлена в довгостроковому врегулюванні".

Пізніше із заявою виступив сам Путін, який запевнив, що Росія підтримує "саму ідею закінчити конфлікт мирно", але хоче виконання певних вимог. Зокрема Путін хоче, щоб на час перемир'я Україна не проводила мобілізацію і підготовку військовослужбовців, а також не отримувала від союзників озброєння:

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