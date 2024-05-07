Те, що інавгурацію відвідає французький посол, не означає, що Франція визнає псевдовибори, з'ясували журналісти.

Російський диктатор Володимир Путін має знову нібито офіційно "вступити" на посаду президента, і за відомостями західних ЗМІ, інавгурацію має відвідати, у тому числі посол Франції у РФ П'єр Леві.

Візит французького дипломата на цей захід означає лише те, що Франція має посольство у Москві, пише "Суспільне", посилаючись на джерела. "Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми "визнаємо" його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві", - повідомило джерело.

Співбесідник зазначив, що французька сторона взяла до відома результати президентських "виборів", які у РФ відбулися у середині березня, і суворо засудили "контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та Статуту ООН".

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Раніше агентство Reuters писало, що 7 травня на інавгурацію Путіна прибуде посол Франції.

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Російський диктатор при владі вже понад 20 років. У Росії та на окупованих територіях України загарбники з 15 до 17 березня проводили свої "псевдовибори", і Центрвиборчком РФ Путіну "намалював" рекордну кількість голосів - 87,28%. Україна та низка держав Заходу різко засудили псевдовибори.

Наприкінці березня європейські депутати закликали країни-члени Євросоюзу і міжнародну спільноту не визнавати легітимними результати "виборів" в РФ, бо їх проводилися на окупованих територіях України та в Росії, і це не було ні справедливо, ні вільно. Європарламент ухвалив резолюцію щодо невизнання псевдовиборів.

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