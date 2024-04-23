Він заявив, що Росія нібито "бореться зі світовим терором".

Президент Сирії Башар Асад вважає, що вторгнення Росії в Україну "змінить хід історії".

Про це політик заявив у програмі "Глобальное большинство" московських ЗМІ, передає моніторингова група DeepState.

"Росія, як могутня держава, чинить опір втручанню Заходу у внутрішні справи інших країн. Для мене немає різниці, де Росія бореться зі світовим терором - у Сирії чи в Україні, ворог-то один", - сказав він.

Асад розповідав про "українських нацистів", яких підтримує США з часів Другої світової війни та "використовує у боротьбі проти Росії".

"Я впевнений, що протистояння закінчиться перемогою росії, і вона знову об'єднає братні народи", - заявив Башар.

Аналітики проекту зазначають, що "вісь зла" вже давно сформована і вона дедалі міцнішає - це інтерв'ю лише вкотре підтверджує приналежність Сирії до неї.

Сирія та Україна

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2022 року Міністерство закордонних справ (МЗС) України заявило про розірвання дипломатичних відносини з Сирією через визнання "незалежності" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.

У МЗС нагадали, що у зв’язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу Україна закрила своє посольство в Дамаску ще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

Згодом Влада Сирії ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності у відповідь на аналогічне рішення Києва.

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