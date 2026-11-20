Там заявили, що спочатку Україна має відмовитися від курсу в НАТО, а вже потім можна буде обговорювати питання щодо гарантій безпеки.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков виступив проти ідеї надання Україні гарантій безпеки за зразком НАТО, оскільки будь-яка форма "квазічленства" є абсолютно неприйнятною для Москви.

"Навіть сама постановка питання про якусь формулу "квазічленства" України в НАТО, пошук якогось – у лапках – "креативного рішення" у цій сфері – це варіант, який для нас є неприйнятним. Ми обговорюємо гарантії безпеки насамперед у контексті забезпечення безпеки нашої власної країни", – заявив Рябков російським ЗМІ.

"Що стосується України, нехай визнають незмінність нашої вимоги: ця держава не повинна вступати до НАТО. Коли це станеться, тоді можна буде обговорювати питання про гарантії безпеки", – додав він.

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Як пише Reuters, заява Рябкова пролунала після того, як президент Франції Еммануель Макрон за підсумками саміту в Берліні заявив, що питання про членство України в НАТО потрібно розглянути заново.

Примітно, що на тому ж саміті американський переговірник Джаред Кушнер повідомив, що він і його колега Стів Віткофф "домоглися того, що російська сторона прийняла концепцію, згідно з якою гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на 5-й статті" Статуту НАТО.

Видання нагадало, що йдеться про ключове положення НАТО щодо колективної оборони, згідно з яким напад на одного з членів розцінюється як напад на всіх і зобов’язує інших членів альянсу надати допомогу.

Переговори про закінчення війни в Україні

Останній раунд тристоронніх переговорів відбувся 10–11 листопада в Абу-Дабі за участю представників Києва, Москви та Вашингтона.

Незважаючи на заяви про конструктивний характер переговорів, суттєвого прориву досягти не вдалося. Сторони домовилися про підготовку масштабного обміну військовополоненими, однак не узгодили три ключові питання: територіальні поступки, довгострокові гарантії безпеки для України та умови припинення вогню.

Росія продовжує наполягати на своїх територіальних вимогах і виступає проти вступу України до НАТО. Київ відкидає вимоги Москви щодо передачі окупованих територій і наполягає на надійних гарантіях безпеки.

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