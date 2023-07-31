Застосування ядерної зброї мало б серйозні наслідки для РФ, заявив представник Ради нацбезпеки США.

У Білому домі назвали безрозсудними і безвідповідальними слова заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про те, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі успішного контрнаступу України.

"Застосування ядерної зброї в Україні - або де б то не було - було б катастрофічним для всього світу і мало б серйозні наслідки для Росії", - цитує представника Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки CNN.

За його словами, поки США не бачать ніяких ознак того, що Росія готується вдатися до ядерної зброї. "Ми продовжуємо уважно стежити за тим, що відбувається, але поки не бачимо ні причин для коригування нашої власної ядерної позиції, ні ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - додав він.

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Ядерні загрози Медведєва

30 липня екс-президент РФ заявив, що Росії "довелося б" піти на використання ядерної зброї, якби наступ України вдався і вона звільнила захоплені Росією території.

Як відомо, Медведєв не вперше прямо погрожує застосувати ядерну зброю. Наприклад, у березні він "застерігав" Україну від спроб деокупувати Крим. Пізніше він заявляв, що перспектива ядерної війни зростає з кожним днем.

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