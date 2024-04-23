Пекін не засуджує російську агресію та активно торгує з Росією, що непокоїть Європу.

Китай повинен переосмислити свої зв’язки з путінською Росією на тлі війни в Україні, якщо хоче зберегти хороші відносини з Європою. Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів керуючий директор з питань Азії Європейської служби зовнішніх дій Ніклас Кварнстром.

За його словами, постійна підтримка Китаєм Росії після того, як вона напала на Україну, є "великою проблемою" і створює напруженості між Брюсселем і Пекіном.

"Це не те, що ми можемо ігнорувати в будь-яких наших відносинах. Як геополітичний гравець, ми повинні постояти за себе, і саме це ми робимо щодо економічних дисбалансів і нашої власної безпеки", – заявив він.

Відео дня

Як зазначає Bloomberg, Китай не лише жодного разу прямо не засудив російське вторгнення в Україну, але також регулярно проводив переговори на високому рівні з високопосадовцями Росії, включаючи президента Володимира Путіна. Одночасно Китай значно наростив обсяги торгівлі за країною-агресором.

Окремою причиною для невдоволення ЄС є значний профіцит китайського експорту в Європу порівняно з поставками у зворотному напрямку.

"Торговий дисбаланс є головним фактором, який, звичайно, впливає на наші відносини", — сказав Кварнстром.

Війна в Україні і позиція Китаю: останні новини

Як писав УНІАН, США готують проект санкцій, які загрожують відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи. Вашингтон сподівається, що такі важелі зупинять комерційну підтримку Пекіном російського військового виробництва.

Також ми розповідали, що Китай намагається переконати німців, що вони забагато жертвують заради України. В Китаї вважають, що Німеччина стала "цапом відбувайлом" для України.

Вас також можуть зацікавити новини: