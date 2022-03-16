Відповідне рішення ухвалене у зв'язку з постановою про виключення РФ з Ради Європи.

Європейський суд з прав людини призупинив розгляд скарг проти Росії.

Як повідомляється на сайті суду, відповідне рішення ухвалене у зв'язку з постановою про виключення РФ з Ради Європи.

"Суд вирішив призупинити розгляд усіх заяв проти Російської Федерації до розгляду ним правових наслідків цієї постанови для роботи суду", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, Комітет міністрів Ради Європи вирішив виключити Російську Федерацію з Ради Європи.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з Червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політиків назвали шантажем.

У червні 2019 року ПАРЄ прийняла рішення, що дозволили росіянам повернутися до роботи в Асамблеї. Україна неодноразово вимагала припинити членство РФ в Раді Європи і в ПАРЄ.

25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Раді Європи запустили процедуру виключення Росії. Пізніше Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство РФ.

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