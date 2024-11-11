За словами Романа Костенка, коли Росія не може виконати з першого разу свої завдання, вона перегруповується і підсилюється.

У випадку ймовірного створення демілітаризованої зони на усій ліній фронту і зупинення війни через деякий час Росія відновить бойові дії з новою силою. Таке переконання в ефірі Радіо NV висловив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко.

"Це факт. Подивіться на Чечню. Подивіться на Грузію та інших, де Росія, коли не може виконати з першого разу свої завдання, перегруповується, підсилюється і досягає потім своїх цілей", - сказав нардеп.

Також, за його словами, зі Сполучених Штатів Америки надходять неприємні сигнали перед повноцінним приходом Дональда Трампа до влади після інавгурації, яка запланована на 20 січня. Зокрема, у нього запитали, що він зараз очікує від обраного глави Білого дому.

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"Усі зараз заяви, які ми бачимо, або лунають від його близького оточення, або ми бачимо як хтось якісь твіти перепублікує або ще якісь натяки. Я би зараз не сильно звертав на них увагу, тому що треба чекати офіційних заяв. Коли вже Дональд Трамп почне виконувати обов'язки, тоді кожна його заява буде офіційною", - зазначив Костенко.

Депутат звернув увагу, що зараз можна спостерігати за ситуацією, коли хтось спочатку каже одне, але потім відміняє ту думку, бо нібито не те малось на увазі.

Водночас, як сказав Костенко, йому не подобаються ті сигнали, які зараз надходять з США. Зокрема, до цих сигналів депутат відносить швидке рішення США передати Україні велику кількість ракет для систем ППО, в тому числі до "Patriot", підвищення надання певної кількості озброєння, і поступове намагання передати Україні допомогу на усі кошти, які досі не використані із загального пакету об'ємом на 60,8 млрд доларів.

"Це такі сигнали, які значать, що адміністрація Байдена розуміє, що можуть бути проблеми, якісь ходи Трампа, які будуть не на користь навіть їх політики (стосовно України - УНІАН). Якщо вони нам допомагали, але не в повній мірі, то таке враження, вони очікують, що взагалі все буде погано. Тому, оці сигнали мені не подобаються. А в цілому будемо оцінювати, коли Трамп вже зайде на посаду", - сказав Костенко.

Водночас він сподівається, що у підсумку будуть правильні кроки, і інтереси України будуть підтримуватися.

Перемога Трампа і війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, після очевидної перемоги Трампа на виборах президента США, які відбулися 5 листопада, в західних медіа почали з'являтися різні ідеї про можливі варіанти завершення війни. Зокрема, видання Associated Press писало, що Трамп у перший день на посаді планує посадити Росію та Україну за стіл переговорів.

Водночас, за даними видання The Telegraph, за одним із планів, які розглядає Трамп, в Україні можуть розмістити британські та європейські війська. Зокрема, вони можуть зайняти 1200-кілометрову буферну зону між арміями обох сторін.

Згідно з задумом трьох співробітників штабу політика, нинішня лінія фронту буде заморожена, а Київ погодиться відкласти вступ до НАТО на 20 років. В обмін на це, Україна отримає велику кількість зброї від США, щоб стримати Москву від повторного нападу.

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