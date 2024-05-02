Китайські компанії отримують набагато більше державної підтримки. ЗМІ зробили порівняння.

Китайські виробники отримують у дев’ять разів більше державної підтримки, ніж їхні західні колеги, що частково пояснює успіхи КНР в багатьох секторах, починаючи з виробництва сонячних панелей і закінчуючи виплавкою сталі. Про це повідомляє Sky News.

Цифри, надані Організацію економічного співробітництва та розвитку, демонструють, що китайські підприємства отримують вигоду від державних субсидій, еквівалентних в середньому 3,7% їхніх доходів. Для порівняння, для країн багатого світу середня державна допомога становить лише 0,4% від доходів підприємств.

На думку експертів, нові дані є важливою частиною пояснення домінування Китаю в певних сферах, не кажучи вже про те, чому бізнеси на Заході стикаються зі все більшими труднощами.

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Як підсумок, у тій же Великій Британії закривається все більше заводів, які не можуть конкурувати з дешевим імпортом з КНР. Спеціалісти наголошують, що іноді буває доволі важко визначитись з тим, що саме вважати "‎державною підтримкою"‎, адже мова може йти як про прямі гранти від уряду, та і про знижені податки.

Загалом, висновок про те, що Китай надає велику державну допомогу своїм виробникам, навряд чи став несподіванкою. Але нові підрахунки дають статистичну основу для аргументів про те, що глобальна торгова система робить надто мало, щоб протистояти загрозам такого характеру.

Успіхи Китаю - великі виробники

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що прибуток китайської телекомунікаційної компанії Huawei у березневому кварталі склав 19,6 млрд юанів, що більш ніж на 550% вище, якщо порівнювати з першим кварталом 2023 року. Це стало викликом для американської Apple.

А у Європі все частіше говорять про загрозу з боку китайських виробників електричних авто, зокрема, компанії BYD. Раніше навіть повідомлялось, що Volkswagen, Renault та Stellantis розглядають можливість об'єднання заради боротьби зі спільною загрозою.

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