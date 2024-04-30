Прибуток компанії Huawei Technologies Co. зростає четвертий квартал поспіль.

Прибуток компанії Huawei у березневому кварталі склав 19,6 млрд юанів (2,7 млрд доларів), що на 564% вище у порівнянні з першим кварталом минулого року. Про це повідомляє Bloomberg.

Продажі у першому кварталі зросли на 37%, до 178,5 млрд юанів. Зазначимо, що у своєму звіті компанія не надала розбивку продажів за різними сегментами.

Феноменальне зростання доходів підкреслило відродження Huawei, незважаючи на американські санкції. Нагадаємо, у січні 2021 року повідомлялось, що на тлі санкцій США продажі смартфонів Huawei обвалилися на понад 40%, через що компанія вперше випала з п'ятірки лідерів з продажу смартфонів.

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За даними дослідницької фірми Counterpoint, у першому кварталі 2024 року поставки смартфонів компанії зросли на 70% після того, як минулого року вона несподівано повернулася на ринок з новим телефоном 5G, який працює на передовому 7-нанометровому чіпі. Для порівняння, продажі iPhone протягом березня у КНР знизились на 19%.

Huawei – довідка

Huawei Technologies є однією з найбільших у світі компаній у сфері телекомунікації. Її у 1987 році заснував колишній інженер Народно-визвольної армії Китаю Жень Чженфей.

У другому кварталі 2020 року Huawei вийшла на перше місце у світі з продажу смартфонів (55,8 млн за три місяці), обійшовши Samsung (53,7 млн за той же період). Причому на КНР у Huawei припадало 70% продажів. Виторг компанії за 2022 рік склав 642,3 млрд юанів (92,4 млрд доларів).

Раніше, нагадаємо, компанія представила на ринку один зі своїх найбільш бюджетних смартфонів – Huawei Enjoy 70z.

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