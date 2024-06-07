Файнер заявив, що він хотів би, щоб США могли забезпечити Україну нескінченними поставками артилерії та засобів ППО, яких Україна потребує найбільше.

Заступник радника з національної безпеки Джонатан Файнер заявив, що Україні не потрібна ніяка конкретна зброя, щоб перемогти Росію. Замість цього Україні потрібен постійний приплив певних можливостей.

"Існує ідея, що "вони перебувають в одній системі від якогось масштабного прориву, в результаті якого вони отримають цю систему і жорстоко розправляться з російською армією. Це не така війна", - сказав Файнер під час конференції Центру нової американської безпеки, пише Business Insider.

Файнер заявив, що він хотів би, щоб США могли забезпечити Україну нескінченними поставками артилерії та засобів ППО, яких Україна потребує найбільше.

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"Якщо є дві речі, які ми могли б надати українцям у нескінченній кількості, щоб спробувати переломити хід цієї війни, то це артилерійські боєприпаси і перехоплювачі ППО", - пояснив він.

"Ми просто не виробляємо їх у достатній кількості", - сказав він, додавши, що "ми виробляємо більше, і на початок наступного року ми думаємо, що будемо в набагато сильнішій позиції".

У травні консалтингова фірма Bain & Company виявила, що Росія виробляє артилерійські снаряди втричі швидше, ніж партнери України по НАТО, і за менші гроші, і очікується, що цьогоріч вона відремонтує або зробить до 4,5 мільйонів артилерійських снарядів.

Проте США, як і деякі з їхніх союзників і партнерів у Європі, працюють над різким збільшенням виробництва артилерійських снарядів, особливо затребуваних 155-мм снарядів. До російського вторгнення в Україну США виробляли близько 14 000 снарядів на місяць, але мета полягає в тому, щоб довести це число до 100 000 до 2025 року. Крім виробництва більшої кількості снарядів, додав Файнер, США запускають спільне виробництво з Києвом, щоб розвивати свою оборонну промисловість і конкурувати з виробничими можливостями Росії.

Українські солдати заявили про гостру потребу в артилерії та протиповітряній обороні на полі бою, при цьому деякі заявили, що поставлених США танків M1 Abrams недостатньо. Ветерани США, які воювали в Україні, в минулому говорили те ж саме, особливо коли Україна зіткнулася з виснажливою нестачею боєприпасів.

"Цей конфлікт між двома дуже схожими арміями, у певному сенсі, набагато більше пов'язаний із базовим блокуванням і веденням бойових дій. Вони залишаться ключовим аспектом сучасної війни: виробництво не надвисокоефективних озброєнь, критично важливі боєприпаси, які ми випустили з ладу", - сказав Файнер.

Він зазначив, що зараз США роблять значні дії, щоб об'єднати зусилля з цих питань.

Допомога Україні від США

Президент США Джо Байден у Парижі 7 червня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів доларів, повідомила кореспондентка CNN.

"Президент Байден і президент Зеленський щойно розпочали свою зустріч тут, у Парижі, разом із міністром оборони Остіном і держсекретарем Блінкеном. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів, за що Зеленський йому подякував", - написала вона.

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