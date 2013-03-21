Командування Повітряних Сил України зустрілося з делегацією ВПС Бангладеш

Під час двосторонніх переговорів, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак ознайомив високоповажних гостей із сучасним станом вітчизняних Повітряних Сил та перспективою їх розвитку.

Під час зустрічі члени іноземної делегації виявили зацікавленість у співробітництві з Україною в авіаційні сфері.

На завершення переговорів Командувач Військово-Повітряних Сил Збройних Сил Народної Республіки Бангладеш маршал авіації Мухамед Енамул Барі подякував за можливість відвідати Україну та ознайомитися з повсякденною діяльністю Повітряних Сил. Він зауважив, що ця зустріч є гарним початком для подальшого двостороннього військового співробітництва.

Відповідно до програми перебування іноземної військової делегації в Україні, гості відвідають у Василькові бригаду тактичної авіації, де ознайомляться з повсякденною діяльністю авіаційної військової частини. Також вони побувають на Державному підприємстві «Антонов», Державній компанії «Укрспецекспорт», Державному підприємстві «Завод 410 цивільної авіації» та на Запорізькому акціонерному товаристві «Мотор Січ».

Візит іноземної військової делегації в Україну триватиме до 23 березня.