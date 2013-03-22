Українські військові льотчики готові до проведення операції в Гренландії

Данські офіцери працювали в розташуванні бригади транспортної авіації, що на Запоріжжі.

У рамках візиту було проведено низку брифінгів щодо підготовки особового складу та авіаційної техніки до проведення операції «Північний сокіл – 2013» на острові Гренландія.

З особовим складом транспортної авіабригади було проведено теоретичні та інструкторсько-методичні заняття з визначення загальних процедур, необхідних для виконання операції в арктичних умовах. Також гості оглянули авіаційну техніку, що буде залучена в операції, а також стали учасниками льотної зміни, яка відбувалася відповідно до програми підготовки до арктичної операції.

– Під час робочої зустрічі були відпрацьовані основні питання щодо заходів безпеки в арктичних умовах, особливостей виконання польотів та порядку використання рятувального обладнання, – зазначив заступник начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Олександр Кулібаба. – Польоти ускладнюються несприятливими кліматичними умовами (наприклад, попередня місія виконувалася при температурі від мінус 35 до мінус 25 градусів), в яких доводиться працювати, відсутністю візуальних орієнтирів, великим магнітним відхиленням і складнощами ведення радіозв’язку.

– Ми вже не перший рік співпрацюємо з українськими військовими льотчиками і впевнені в їх майстерності і можливостях виконувати складні завдання, – відзначив начальник відділу міжнародної співпраці Тактичного авіаційного командування Повітряних Сил Королівства Данія майор Ове Уруп-Мадсен.

У рамках операції, яка пройде з 2 по 27 квітня, військові льотчики за замовленням данської сторони перевезуть понад 500 тонн палива і вантажів з авіабази ВПС США «Туле» на полярну станцію «Норд». Крім того, ще близько 200 тонн планується перевезти з аеродрому «Ольбург».

Варто зауважити, що операція «Північний сокіл – 2013» по транспортуванню вантажу пройде вп’яте.