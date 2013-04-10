Українські миротворці у Ліберії вдосконалюють вогневу підготовку

На навчальній базі провели практичні заняття з вогневої підготовки підрозділів українського контингенту, де були практично відпрацьовані вправи для стрільби з різних положень, з одноманітності прицілювання, розбирання та збирання штатної стрілецької зброї. Згодом було виконано вправи навчальних стрільб з автомата Калашникова у положенні лежачи, з коліна, та першу вправу навчальних стрільб з пістолета Макарова.

– У ході заняття особовий склад вдосконалив основні прийоми поводження зі зброєю та навички ведення прицільної та швидкісної стрільби, що підвищує ефективність підготовки, психологічну стійкість військовослужбовців, – зазначив начальник штабу 56-го окремого вертолітного загону підполковник Андрій Козлов.

Серед кращих стрільців відзначені старший лейтенант Роман Білобрюхов, старші сержанти Костянтин Іхсанов та Віктор Кітовський, старші солдати Віктор Гуляка та Сергій Марчук.

Випробувати свою майстерність та вразити мішень з АКС-74 та ПМ спробували і офіцери бойового управління пакистанського підрозділу.