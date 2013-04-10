Міністри оборони України та Аргентини обговорять перспективи співпраці

У місті Буенос-Айрес керівник вітчизняного оборонного відомства зустрінеться з Міністром оборони Аргентинської Республіки доктором Артуро Антоніо Пурічеллі. Після цього глави делегацій відвідають Морський промисловий комплекс (CINAR) та криголам «Ірізар».

Під час візиту українська військова делегація також ознайомиться з призначенням та можливостями Центру підготовки до миротворчих операцій.

Варто підкреслити, що в ході роботи сторони планують обговорити широкий спектр питань щодо перспектив двосторонньої співпраці у військовій та військово-технічній сферах між Міністерствами оборони України та Аргентинської Республіки, а також пріоритетних напрямів її подальшого розвитку.

За підсумками переговорів між делегаціями Міністерства оборони України та Міністерства оборони Аргентинської Республіки очікується підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Аргентинської Республіки про військово-технічне співробітництво.