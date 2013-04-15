Севастопольські льотчики тренувалися у боротьбі за корвет “Чернігів”

Спільно з екіпажем морського тральщика «Чернігів» Військово-Морських Сил Збройних Сил України, який наразі виконує у Чорному морі завдання з охорони виключної морської економічної зони нашої держави, льотчики Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряних Сил відпрацювали завдання протиповітряної оборони корабля. Це було одним із завдань чергової льотної зміни, що проходила у небі над Кримським півостровом.

За словами заступника командира бригади з льотної підготовки підполковника Юрія Чоловського, його підлеглі виконали близько 60 польотів вдень та вночі, під час яких провели у повітрі майже 63 години. Польоти проходили на навчально-тренувальних літаках Л-39М та на бойових винищувачах МіГ-29.

Під час роботи з морським тральщиком «Чернігів» пара літаків Л-39М, яка «грала роль» умовного супротивника, намагалася нанести ракетно-бомбовий удар по кораблю, а пара винищувачів МіГ-29 виконувала завдання щодо захисту його від повітряного нападу. Окрім співпраці з вітчизняним флотом, льотчики Севастопольської бригади тактичної авіації відновлювали навички пілотування за різними видами підготовки та погодних умов, а також провели підготовку інструкторів.

Варто зазначити, що вперше п’ятеро пілотів бригади виконали польоти на навчально-тренувальних літаках Л-39М разом з інструкторами, а потім самостійно.

Як повідомив підполковник Юрій Чоловський, усі завдання льотної зміни було виконано.