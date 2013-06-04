Глава держави тримає на особистому контролі виконання свого доручення
Глава держави тримає на особистому контролі питання, пов’язані із забезпеченням ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Віктор Янукович тримає на особистому контролі виконання Урядом рішення Ради національної безпеки і оборони України з питань протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Про це Глава держави зазначив під час виступу перед учасниками тактико-спеціальних навчань із застосування сил і засобів Державної служби з надзвичайних ситуацій та Збройних Сил України при проведенні пошуково-рятувальної операції, що відбулися у Сумській області.
Як зазначив Віктор Янукович, Уряд повинен вдосконалити механізм обліку та поновлення матеріальних цінностей державного резерву, що використовуються Збройними Силами України під час участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
– Термін виконання цього доручення спливає, я тримаю це питання на контролі, – наголосив Президент України.