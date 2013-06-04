Глава держави тримає на особистому контролі виконання свого доручення

Віктор Янукович тримає на особистому контролі виконання Урядом рішення Ради національної безпеки і оборони України з питань протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Про це Глава держави зазначив під час виступу перед учасниками тактико-спеціальних навчань із застосування сил і засобів Державної служби з надзвичайних ситуацій та Збройних Сил України при проведенні пошуково-рятувальної операції, що відбулися у Сумській області.

Як зазначив Віктор Янукович, Уряд повинен вдосконалити механізм обліку та поновлення матеріальних цінностей державного резерву, що використовуються Збройними Силами України під час участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

– Термін виконання цього доручення спливає, я тримаю це питання на контролі, – наголосив Президент України.