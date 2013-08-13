Українські миротворці в Косово отримали звання “експертів” зі стрільби з М4

Відповідно до керівних документів та настанов військовослужбовці Збройних Сил Сполучених Штатів Америки щорічно оцінюються на класність з вогневої підготовки. Командир багатонаціональної бойової групи “EAST” сил KFOR полковник американської армії Девід Вудс цього разу вирішив залучити до виконання кваліфікаційних вправ по 20 представників національних контингентів, що входять до складу ввіреного йому підрозділу.

Головна мета цього заходу – перевірити рівень класності особового складу миротворчих сил з вогневої підготовки, ознайомити військовослужбовців з основами та правилами стрільби зі штурмової гвинтівки М4, а також закріпити товариські відносини між національними контингентами, що входять до складу багатонаціональної бойової групи “EAST”.

Під час кваліфікації миротворці також мали можливість ознайомитися з деякими зразками стрілецької зброї армії Сполучених Штатів Америки. До уваги присутніх американські військові представили підствольний гранатомет M 203 – калібру 40-мм, крупнокаліберний кулемет МG-3 браунінг – калібру 12,7 мм, взводний кулемет М-240 –калібру 7,62мм, пристрій інфрачервоного спостереження.

Перед початком стрільб були проведені інструктажі із заходів безпеки, а також теоретичні заняття із застосування зброї та приведення її до нормального бою.

Після теорії кожен учасник кваліфікаційних стрільб закріпив отриманні знання на практиці в лазерному інтерактивному тирі.

Виконання нормативів безпосередньо проходили на спеціально обладнаному полігоні “Range-7”, поблизу американської військової бази “Bondsteel”. За умовами занять учасники повинні були вразити 10 мішеней пропорційних розмірів, що відповідають дальностям від 350 до 50 м з відстані 25 метрів чотирма пострілами кожну. При цьому стрільбу вели одиночними пострілами: 20 набоїв в положенні лежачи з упором (час на стрільбу 2 хвилини), по 10 – лежачи без упору та з коліна (час на стрільбу по 1 хвилині). Черговість враження мішеней визначав сам стрілець. Основним критерієм оцінювання виконання вправи являлось попадання чотирьох набоїв в одну мішень (при більшій кількості влучень в одну мішень, до заліку зараховувалось лише 4). Якщо час на стрільбу перевищив вказані показники – результати підлягали анулюванню.

Класність визначалася за наступними критеріями: “експерт” – 36-40 попадань, “стрілець” – 30-35 попадань, “кваліфікований” – 23-29 попадань, “неготовий” – 22 та менше попадань.

За таких доволі непростих умов виконання вправ миротворці національного контингенту капітан Микола Верпета та молодші сержанти Володимир Кільницький і Роман Пекарський успішно кваліфікувалися на “експертів” у стрільбі з американської штурмової гвинтівки М4. Решта 17 українських військовослужбовців отримали кваліфікацію “стрільців”.

За словами командира національного контингенту гвардії-майора Володимира Кокорєва, подібні заходи позитивно впливають на поглиблення дружніх стосунків з представниками Збройних Сил Сполучених Штатів Америки, Франції, Польщі, Марокко, Німеччини та Швейцарії.

– Результати виконання вправи нашими військовослужбовцями показали їх достатньо високий рівень умінь та навичок у практичному виконанні вправ стрільби зі стрілецької зброї будь-яких зразків. І навіть попри те, що більшість особового складу стріляли з американської штурмової гвинтівки М4 вперше, я задоволений їхнім результатом, – наголосив гвардії-майор Володимир Кокорєв.

Варто додати, що усі військовослужбовці національного контингенту, які брали участь у кваліфікаційних стрільбах зі стрілецької зброї американської армії, отримали відповідні сертифікати класності та нагрудні значки.