На Харківщині провели перші публічні польоти нового українського літака





Сьогодні, 15 серпня, на Харківщині представникам місцевих органів самоврядування, громадськості та журналістам офіційно продемонстрували в роботі новий легкомоторний літак ХАЗ-30, розроблений та виготовлений в нашій державі. При цьому, перші публічні польоти доручили виконати курсантам ІІ-го курсу льотного факультету Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХУПС) в рамках льотної практики.

На урочистому мітингу з нагоди відкриття сезону польотів військовими авіаторами були присутні: заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Ігор Шурма, генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства “Харківський авіаційний завод”, Герой України Анатолій М’ялиця, голова Центрального комітету ТСОУ Віктор Тимченко.

– Сьогодні, без перебільшення, відбулася визначна подія в історії нашої держави. Принципово новий літак, який створили вітчизняні авіаконструктори, є багатоцільовим та унікальним за окремими технічними характеристиками. Бажаю майбутнім офіцерам тільки безхмарного неба та службових успіхів, – зауважив Ігор Шурма.

Символічний ключ від неба другокурсникам передав один з розробників ХАЗ-30 Анатолій М’ялиця.

– Звертаючись до юних підкорювачів неба, прошу полюбити цей літак, на якому ви робитимете перші кроки до здійснення своєї мрії. Новий літальний апарат народився на Слобожанщині і виграв тендер військового університету. Унаслідок останнього, крилату машину включено до системи підготовки льотних кадрів. Нашим конкурентами по тендеру були австрійські та німецькі авіаконструктори. Однак перемога була за нами, і ми горді цим фактом, – розповів керівник авіапідприємства.

Право першим піднятися в небо доручили продовжувачу династії військових авіаторів курсанту Івану Смеречанському. Після 30-хвилинного польоту він поділився своїми враженнями, похвалив простоту та легкість керування літаком.

За словами командування видового вишу, цього року курсанти-пілоти вперше виконуватимуть вивізну програму ІІ курсу на легкомоторних літаках, а не на реактивних, як було раніше.

– Нещодавно впроваджено нову трьохступеневу концепцію підготовки льотчиків. Цим нововведенням передбачено, що перше ознайомлення з майбутньою професією відбуватиметься на низьких швидкостях із залученням машин типу ХАЗ-30. На другому рівні хлопці підійматимуться у небо вже на літаках Л-39 “Альбатрос” та транспортних Ан-26. А на вищій сходинці підкорення неба мої підлеглі сідатимуть у кабіну бойових винищувачів типу МіГ-29, – повідомив виконуючий обов’язки начальника ХУПС військовий льотчик першого класу полковник Андрій Алімпієв.

В ході цьогорічної льотної практики, яка триватиме до кінця жовтня, другокурсники проведуть у небі по 25 годин. Половину від усього нальотного часу відведено самостійним польотам. Під наглядом льотчиків-інструкторів аероклубу кожен з хлопців підніметься над землею вперше в житті та відпрацює такі польотні завдання, як: політ по колу, поворот на 180 градусів, горка та інші вправи на простий пілотаж. При цьому, польоти виконуватимуться на швидкості до 200 кілометрів за годину у діапазоні висот від 150 до 1000 метрів.

Наразі відпрацьовуються вже технічні питання між командуванням ХУПС та керівництвом ТСОУ щодо визначення дати початку польотів курсантів-вертолітників на Мі-2.

Довідка. ХАЗ-30 – літак, призначений для первинного навчання пілотів аероклубів, льотних училищ військової і цивільної авіації, а також для виконання польотів приватними особами.

Літак оснащений австрійським двигуном Rotax-912 ULS з тягнетрилопатевим повітряним гвинтом. Його максимальна швидкість – 200 км/год, довжина розбігу – 100 м, довжина пробігу – 100 м.

Максимальна злітна маса літака складає 650 кг, максимальна посадкова маса – 650 кг, максимальна маса спорядженого літака – 565 кг, маса порожнього літака – 395 кг. Літак виконує зліт і посадку на повітряно-посадковій смузі з штучним і ґрунтовим покриттям.