На Донбасі терористи обстрілюють блокпости сил АТО - Тимчук

В районі Слов'янська терористи обстрілюють блокпости сил АТО.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», не дивлячись на припинення вогню з боку сил АТО, терористи активно проводять обстріл позицій українських силовиків. В районі Слов'янська обстріляні три блокпости сил АТО. Обстріл проводився з гранатометів, мінометів, стрілецької зброї", - пише він.

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Тимчук зазначає, що також обстріляли блокпост силовиків поблизу с.Кривая Лука (Краснолиманський район, Донецька обл.). Військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь.

"Крім того, в районі проведення операції бойовики напали на колону постачання сил АТО. Атаку вдалося відбити. Серед українських силовиків є поранені", - додає він.