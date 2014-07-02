Коваль: АТО закінчиться тоді, коли останній найманець піде з нашої землі

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна.

«АТО закінчиться тоді, коли останній найманець піде з нашої землі. Ми будемо робити все, щоб це сталося в найкоротші терміни. Ми, військові люди, виконуємо завдання, але якщо наші вороги візьмуть ті умови, які визначає наш Президент - я впевнений, що незабаром настане мир», - заявив він.