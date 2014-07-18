Під час АТО Україна жодного разу не застосувала зенітно-ракетні комплекси
17 липня цивільний літак Boing-777 (рейс MAS-17) авіакомпанії «Малазійські авіалінії» виконував рейсовий політ за маршрутом Амстердам (Голландія) — Куала Лумпур (Малайзія) на висоті 10100 метрів.
Попередньо встановлено, що близько 16.20 літак зник з екранів радарів Дніпропетровського районного диспетчерського центру та о 16.45 було виявлено сигнал аварійного маяка. О 16.45 літак впав в 3-х кілометрах на північний захід від населеного пункту Грабове, Шахтарського району Донецької області.
Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що в цей час винищувачів Збройних Сил України в повітряному просторі не було. Літак Boing-777 знаходився поза зоною ураження наземних засобів протиповітряної оборони Збройних Сил України.Читайте такожСтаном на 7 годину рятувальники виявили тіла 121 загиблого в результаті атаки бойовиків на Boeing-777
За період проведення антитерористичної операції зенітно-ракетні комплекси Збройних Сил України не застосовувалися, жодного пуску зенітних керованих ракет не було.
Як повідомляв УНІАН, уряд США вважає, що в України не було можливості застосувати засоби ППО в тому регіоні, де 17 липня був збитий літак Malaysia Airlines.