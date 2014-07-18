Україна не могла збити Boeing-777 – джерело в уряді США

08:21, 18 липня 2014
Політика
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Уряд США вважає, що в України не було можливості застосувати засоби ППО в тому регіоні, де 17 липня був збитий літак Malaysia Airlines, хоча український уряд може мати ці ППО в інших частинах України.  

REUTERS

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в американському уряді. 

"Ми приходимо до висновку, що Україна не мала можливості, не кажучи вже про мотивацію, збити літак", - сказав чиновник. Урядовець також розказав, що адміністрація Обами намагається за допомогою світової спільности натиснути на проросійських бойовиків, щоб ті дозволили експертам з третіх країн побачити місце падіння літака, оглянути пошкодження та з'ясувати причину його падіння, передає ТСН.

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"Якщо сепаратисти намагатимуться або перемістити матеріали з місця падіння, або відмовляться співпрацювати, то вони ризикують втягнути себе у катастрофу", - каже чиновник. 

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