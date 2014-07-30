РНБО: українські бригади на кордоні з РФ розблоковано, частина військових замінена

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Так, відповідаючи на запитання матері військовослужбовця білоцерківської бригади, що знаходиться на кордоні з РФ, з приводу того, коли цій бригаді буде надана допомога і коли особовий склад буде виведено з оточення, Лисенко заявив, що «є інформація, що вони вже розблоковані».

Читайте такожСили АТО звузили кільце навколо Горлівки та Донецька (карта)«Частина військовослужбовців з бригад замінено і відправлено додому на відпочинок, відбувається зараз ротація людей», - додав Лисенко.

«Через те, що нам вдалося зайняти Савур-могилу, нам вдалося відкрити шляхи постачання зброї, боєприпасів, їжі, води, медикаментів до наших хлопців», - запевнив речник РНБО.

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