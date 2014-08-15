Українські військові звільнили ще три населені пункти
13:05, 15 серпня 2014Військо
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Сили Антитерористичної операції за добу взяли під контроль три населені пункти на сході України.
На Донбасі звільнено Чернухіне, Булавінське і Олександрівське / Фото Міноборони
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
За його словами, «за останню добу українські військові взяли під контроль ще три міста – Чернухіне Луганської та Булавінське і Олександрівське Донецької області».
Лисенко також повідомив, що сили АТО наступають і завершують оточення загонів бойовиків у Луганську.
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