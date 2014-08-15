Українські військові звільнили ще три населені пункти

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

За його словами, «за останню добу українські військові взяли під контроль ще три міста – Чернухіне Луганської та Булавінське і Олександрівське Донецької області».

Лисенко також повідомив, що сили АТО наступають і завершують оточення загонів бойовиків у Луганську.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинуло 5 українських військових «Тривають позиційні бої неподалік Донецька, Луганська, Горлівки, Іловайська, Первомайська, Красного Луча», - додав Лисенко.