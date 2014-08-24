Терористи змінили тактику обстрілів – РНБО

Терористи змінюють тактику обстрілів. Тепер полюють і на рухомі наземні цілі, повідомляє речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, предає "5 канал".

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"Ці російські обстріли набувають характеру полювання за рухомими цілями. Так, було обстріляно БТР з нарядом прикордонної служби "Амвросіївський" та автомобіль з бійцями Нацгвардії", - зазначив Лисенко.

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