Терористи змінили тактику обстрілів – РНБО
03:19, 24 серпня 2014Військо
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Терористи полюють і на рухомі наземні цілі.
REUTERS
Терористи змінюють тактику обстрілів. Тепер полюють і на рухомі наземні цілі, повідомляє речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, предає "5 канал".
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"Ці російські обстріли набувають характеру полювання за рухомими цілями. Так, було обстріляно БТР з нарядом прикордонної служби "Амвросіївський" та автомобіль з бійцями Нацгвардії", - зазначив Лисенко.
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