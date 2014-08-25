Танки та БТРи із Росії зайшли на територію України і йдуть на Маріуполь - ЗМІ

"Ми спостерігали, як російський десант зайшов з боку кордону через поля. В колоні були танки, БТР і "Камази". Вони розташувалися на полі між селами Щербак і Маркіне, трохи вище пункту пропуску "Новоазовськ". Їх дозор і кілька танків висунулися в район селища Рози Люксембург", - розповів прикордонник Дмитро з частини 9937 Донецького прикордонного загону, передає ТСН.Читайте такожПрес-центр АТО спростував інформацію про захоплення терористами селища Тельманове

Російські війська увійшли вглиб території України на 4-5 км, а дозор пройшов трохи далі - на 10 км. Українські прикордонники відступили, відстань між ними і військами агресора - 3-4 км. Наші військові нарахували не менше 10 танків, на БТРах - прапори десанту.

"Ми - піхота, а проти нас танки, БТР і артилерія. Оборону тримати при наступі ми ще зможемо, якщо буде наступати піхота, посилена БТРами, але не при наступі танків", - каже Дмитро.

За словами прикордонника, росіяни почали обстрілювати їхні колишні позиції під Новоазовськом, колона рушила по прямій дорозі на Маріуполь.

У той же час, в прес-службі Донецького прикордонного загону сказали, що не володіють інформацією про вторгнення російських військ.