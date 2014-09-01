Міноборони попереджає про вірусні розсилки від свого імені

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони на сторінці установи у Facebook.

"Стали відомі масові випадки спам-розсилки з підміною адреси відправника: master@mil.gov.ua, support@mil.gov.ua, admin@mil.gov.ua тощо (злочинці використовують адреси mil.gov.ua)", - йдеться у повідомленні.

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"Будьте обережні, не переходьте за посиланнями, не завантажуйте підозрілі файли! Необхідно оперативно поширити цю інформацію, щоб зупинити атаку!", - закликали в міністерстві.