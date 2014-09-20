Муженко: Відносини між Україною і Грузією залишаються міцними

Під час заходу генерал-полковник Віктор Муженко подякував своєму колезі за готовність грузинської сторони допомагати Україні, як матеріальними засобами, так і прийняттям на лікування українських військовослужбовців.

— Ваш візит надзвичайно важливий для нас, адже Грузія є для України не лише партнером, а й давнім, перевіреним другом, — підкреслив генерал-полковник Віктор Муженко. — Сьогодні ми зустрічаємося не лише як давні друзі, а й як керівники збройних сил держав, що зіштовхнулися з неприхованою агресією з боку сусідньої країни. Приємно констатувати, що відносини між Україною і Грузією, як і раніше, залишаються міцними, конструктивними, та розвиваються на основі взаємної поваги, партнерства і дружби, — підкреслив начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗС України.

Генерал-полковник Віктор Муженко поінформував генерал-майора Вахтанга Капанадзе про поточний стан та перспективи проведення антитерористичної операції на сході України, та наголосив на важливості вивчення досвіду Грузії в контексті регіональної безпеки.

— Нам дуже цікаві ваші підходи до формування зони стабільності та безпеки на Кавказі, — зазначив генерал-полковник Віктор Муженко. — Зважена і прагматична політика Грузії по відношенню до сусідніх країн може бути надзвичайно корисною для України в контексті відновлення та підтримки миру і стабільності в країні. Ще одним вагомим аспектом для нас може стати вивчення підходів до нормалізації ситуації на кордонах з окупованими територіями. Йдеться про розмежувальні лінії, перепускний режим, діяльність міжнародних експертів тощо, — зауважив начальник Генерального штабу ЗС України.

Сторони обговорили широке коло аспектів військового співробітництва між збройними силами обох країн, які становлять взаємний інтерес, розглянули поточний стан та перспективи двостороннього співробітництва.

Генерал-майор Вахтанг Капанадзе запевнив Головнокомандувача Збройних Сил України у готовності надати українській стороні максимальну допомогу і підтримку, зокрема матеріально-технічну та щодо лікування українських військовослужбовців, поранених під час проведення антитерористичної операції.

Після закінчення переговорів відбулася церемонія запису у Книзі почесних гостей.

В рамках офіційного візиту в Україну генерал-майор Вахтанг Капанадзе здійснив візит ввічливості до Міністра оборони України генерал-полковника Валерія Гелетея.