Військові, які виконують завдання на Херсонщині, зимуватимуть у вагонах Придніпровської залізниці

17:35, 30 вересня 2014
Військо
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Придніпровська залізниця виділила для дислокованого на Херсонщині підрозділу Збройних Сил України три плацкартні вагони, які слугуватимуть їм зимовими квартирами, а також вагон-ресторан для їх харчування.

Фото Міністерства оборони України

"Вагони виділено з обслуговуючим персоналом, зі змінною білизною, а також із запасом палива на весь зимовий період. За необхідності їх кількість буде збільшено. Зазначеними питаннями займаються представники Укрзалізниці і Міністерства інфраструктури", — повідомив радник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Воробйов.

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