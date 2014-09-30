Військові, які виконують завдання на Херсонщині, зимуватимуть у вагонах Придніпровської залізниці
17:35, 30 вересня 2014Військо
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Придніпровська залізниця виділила для дислокованого на Херсонщині підрозділу Збройних Сил України три плацкартні вагони, які слугуватимуть їм зимовими квартирами, а також вагон-ресторан для їх харчування.
Фото Міністерства оборони України
"Вагони виділено з обслуговуючим персоналом, зі змінною білизною, а також із запасом палива на весь зимовий період. За необхідності їх кількість буде збільшено. Зазначеними питаннями займаються представники Укрзалізниці і Міністерства інфраструктури", — повідомив радник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Воробйов.
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